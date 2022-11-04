



Геи предупредили Нетаниягу



Ассоциация ЛГБТ предупредила лидера партии Ликуд Биньямина Нетаниягу: любая попытка нанести ущерб нашим правам или ткани нашей жизни - будет встречена широкой общественной реакцией.



В заявлении ассоциации говорится: “Любая попытка нанести ущерб правам ЛГБТ или ткани нашей жизни - в законодательстве, бюджетах, процедурах и правительственной политике - будет встречена широкой общественной реакцией. Нетаниягу накануне выборов заявил: "Я буду премьер-министром каждого", и поэтому бремя доказательства лежит на нем.



Мы ожидаем и рассчитываем, что вы ответите на угрозы ваших партнеров по коалиции нанести ущерб статус-кво гей-сообщества публично, а не в виде сливов из частных разговоров”.