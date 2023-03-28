Где вы были когда перекрывали Аялон? Правые на Менахем Бегин в Иерусалиме
В Иерусалиме сторонники реформ минувшей ночью перекрыли проспект Ицхака Бен-Цви, пока их не оттеснила полиция. После этого демонстранты также перекрыли Дерех Бегин. Демонстранты кричали полицейским, которые пытались расчистить шоссе: "Где вы когда перекрывали Аялон?"
В ходе другого инцидента десятки правых активистов и активистов "Ла Фамилия" напали на водителя такси, по всей видимости, арабского происхождения, возле автозаправочной станции на проспекте Бен Цви. Предварительное расследование показало, что водитель такси оказался в центре беспорядков, и вокруг него собралось несколько демонстрантов. В какой-то момент один из участников беспорядков напал на его машину, и водитель попытался скрыться с места происшествия через близлежащую заправку. Его преследовали и нанесли серьезные повреждения его машине. Во время побега водитель повредил ногу пешеходу и другой автомобиль.
Полиция сообщила, что офицеры работали над предотвращением актов насилия и попыток причинить вред демонстрантам, журналистам и сотрудникам полиции. "Полиция работает над пресечением действий бунтовщиков, которые заблокировали Дерех Бегин, включая использование водомета для открытия дороги. В настоящее время дорога закрыта для движения автотранспорта, и полиция работает над тем, чтобы направить движение и направить водителей, одновременно разгоняя участников беспорядков с дороги". Также в Саду Сакер полиция прогнала участников беспорядков, некоторые из которых бросали в полицию различные предметы и пытались причинить вред демонстрантам.