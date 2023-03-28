



Где вы были когда перекрывали Аялон? Правые на Менахем Бегин в Иерусалиме



В Иерусалиме сторонники реформ минувшей ночью перекрыли проспект Ицхака Бен-Цви, пока их не оттеснила полиция. После этого демонстранты также перекрыли Дерех Бегин. Демонстранты кричали полицейским, которые пытались расчистить шоссе: "Где вы когда перекрывали Аялон?"



ירושלים - הפגנת הענק המרכזית עם תמיכה אדירה בממשלה וברפורמה המשפטית בהשתתפות מאות אלפים: pic.twitter.com/0nM08UYgcW — יענקי כהן (@yankicoen) March 27, 2023

ירושלים.

חלילה שבני הגוש היהודי יזכו לאכיפה שווה. בכל זאת, לא מדובר בצאצאי החונטה המושחתת.

המשטרה לא מבזבזת זמן, אם בני הגוש היהודי רק ינסו לחסום כביש, הפרשים כבר מוכנים לעבודה. pic.twitter.com/5naIEFYgqa — Daniel Bursan (@DanielBursan) March 27, 2023

*נהג מונית ערבי דרס מפגינים*



נהג מונית ערבי ממזרח ירושלים, נקלע לטענתו בטעות להפגנות בעד הרפורמה.



הנהג ניסה להימלט לדבריו מהתוקפים ועל הדרך דרס 5 מפגינים - פציעות קלות במקום.



*צ'אפ - מגזין בוואצאפ:* https://t.co/BX2eB6h0sB pic.twitter.com/xgl1IQVnMb — אילטוב אביבה (@KxLtlg4s5ka1GFK) March 27, 2023

В ходе другого инцидента десятки правых активистов и активистов "Ла Фамилия" напали на водителя такси, по всей видимости, арабского происхождения, возле автозаправочной станции на проспекте Бен Цви. Предварительное расследование показало, что водитель такси оказался в центре беспорядков, и вокруг него собралось несколько демонстрантов. В какой-то момент один из участников беспорядков напал на его машину, и водитель попытался скрыться с места происшествия через близлежащую заправку. Его преследовали и нанесли серьезные повреждения его машине. Во время побега водитель повредил ногу пешеходу и другой автомобиль.Полиция сообщила, что офицеры работали над предотвращением актов насилия и попыток причинить вред демонстрантам, журналистам и сотрудникам полиции. "Полиция работает над пресечением действий бунтовщиков, которые заблокировали Дерех Бегин, включая использование водомета для открытия дороги. В настоящее время дорога закрыта для движения автотранспорта, и полиция работает над тем, чтобы направить движение и направить водителей, одновременно разгоняя участников беспорядков с дороги". Также в Саду Сакер полиция прогнала участников беспорядков, некоторые из которых бросали в полицию различные предметы и пытались причинить вред демонстрантам.