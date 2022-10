"Где вы были 8 лет?" - МИД РФ ответил Лапиду

Посольство РФ в Израиле отреагировало на осуждение обстрелов Украины 10 октября со стороны премьер-министра Яира Лапида.



В сообщении говорится, что Израиль в течение 8 лет "молчал по поводу непрекращающихся террористических атак Украины на гражданских лиц в Донбассе, закрывал глава на смертоносные украинские атаки на беженцев в Харьковской области, ужасные убийства гражданских лиц неонацистами "Азова" в Купянске и других украинских городах, ликвидацию российской журналистки Дарьи Дугиной, террористическую атаку на Крымском мосту и другие события".

💬 Comment by the Embassy of the Russian Federation in the State of Israel pic.twitter.com/X4WeB8gvdf