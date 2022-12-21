



Где МО РФ наберет еще полмиллиона человек

Об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 миллиона человек было объявлено в среду, 21 декабря, на коллегии Минобороны. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, каким образом военное ведомство намерено приблизиться к заявленной цифре. По его словам, численность армии увеличат не только за счет контрактников.



- Я думаю, что это будет делаться за счет того, что будут создавать более привлекательные условия для службы по контракту. Сегодня в строю стоят 400 тысяч контрактников, а обещают 695 тысяч, то есть примерно на 300 тысяч больше. К миллиону военнослужащих, которые сегодня служат Родине, можно будет прибавить эти 300 тысяч. Откуда возьмут еще 200 тысяч? Не забывайте, что увеличивается население нашей страны — это жители ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Призывной контингент увеличился. У нас сейчас открывается общевойсковое училище в Донецке, будут дивизии в Херсоне, в Запорожье. - рассказал эксперт.



Виктор Литовкин также напомнил, что согласно нововведениям, призывнику будет предоставляться возможность заключать контракт с армией с первого дня службы.



- Сейчас заключить контракт с армией можно только спустя полгода службы, а в будущем будет возможность это делать с первого дня. Тем более, что призывной возраст увеличится, а это значит, что мы сможем призывать ребят, которые закончили институты, техникумы — они смогут прийти в армию служить не год, получая 2 тысячи рублей, а будут служить по два-три года, получая ежемесячное денежное довольствие, общежитие, вступая в ипотечно-накопительную программу и т. д. Все это называется улучшением социальных условий службы, которые должны будут привлекать к службе по контракту. За счет этого и будут стремиться к цифре полтора миллиона.



Увеличение призывного возраста, считает Литовкин, также связано с возможностью сагитировать новобранцев к контрактной службе:



- К 18 годам не все молодые люди успевают закончить техникум, я уже не говорю про институт. Кроме того, не все 18-летние могут отвечать в полной мере за свои поступки. Социально взрослеть тот же современный москвич начинает именно к 21 году. Поэтому и увеличивают призывной возраст - чтобы молодой человек успел закончить учебное заведение, пришел в армию уже специалистом и в целом более зрелым человеком, которого можно было бы сагитировать на контрактную службу.