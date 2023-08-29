



Где и когда похоронят Пригожина

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятнее всего, похоронят 29 августа в Санкт-Петербурге.



В российских пабликах появилась информация о том, что перекрыты подъезды к Северному и Серафимовскому кладбищам.





Предполагается, что именно Пригожина, который числится одним из 10 погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области, будет похоронен на Серафимовском кладбище. Там еще с ночи стоят патрульные машины, на входе были установлены металлоискателей, а всех посетителей обыскивают. Представителей СМИ на кладбище не допускают, при чем, полицейские заверяют, будто даже не знают, зачем их туда отправили.



По словам Ксении Собчак, на Северном кладбище уже похоронили одного из "вагнеровцев" — Валерия Чекалова с позывным "Ровер".



