



Где был Пригожин 29 июня? Песков уже озвучил две противоположные версии

Французское издание Liberation сообщило, что через несколько дней после завершения мятежа Евгения Пригожина его и командиров ЧВК Вагнера в Кремле принял президент России Владимир Путин.



10 июля эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоялась 29 июня (Liberation писала про 1 июля), продолжалась почти три часа, на ней присутствовали 35 человек.



“Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня”, – сказал Песков.



При этом непосредственно 29 июня Пескова тоже спрашивали про местонахождение Пригожина – но тогда он уверял, что в Кремле не знают, где находится основатель ЧВК Вагнера.