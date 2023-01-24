



Где Бен-Гвир? Шесть раненых в четырех случаях стрельбы в Лоде



Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил на пленуме Кнессета с критикой министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира:



“Господин спикер, уважаемый Кнессет,



У меня вопрос к пленуму: где Бен-Гвир? Шесть человек ранены в четырех случаях стрельбы в Лоде. Где он? До выборов мы знаем, что бы произошло. Через пять минут он там. Instagram, Tiktok, интервью на всех каналах, уверяет нас, что у него такого не будет. Он бы за день все закончил.



В Писагат-Зеэв шальной выстрел ранил девочку. Девочка. Семь с половиной лет. Она сидела дома, пуля попала в ее дом. Я оставляю вам возможность представить себе серию фотографий Бен-Гвира с такой девочкой перед выборами. Теперь министр занят дебатами. Исчез.



Вчера в региональном совете Эшколь, недалеко от Шади Авраам, 17-летняя девушка записала, что за ней следит кто-то подозрительный. Сотрудники службы безопасности бросились наутек, она убежала в последнюю минуту. Из такой истории мы знаем, что сделал бы Бен-Гвир перед выборами. Его Instagram был отключен.



Медицинские бригады сегодня бастуют из-за насилия против них. Еще один случай и еще один случай, снова на них нападают, снова их избивают. Врачи и медсестры, спасающие жизни, чувствуют, что их некому защитить.



Таков урожай одного уикенда. Что случилось с обычным циклом интервью? Канал 12, 13, 14, ynet, Walla, утренний выпуск, дневной выпуск, ночные новости, размахивая пистолетом, обещает всем, что через неделю с ним все будет кончено. Он им покажет. Мы точно знаем, что он скажет о министре внутренней безопасности. Так где же Бен-Гвир?



Внутренняя безопасность - это серьезный вопрос. Борьба с насилием - это серьезный вопрос. Это переворот. О нем должны позаботиться серьезные люди. Эксперты в области применения власти, а не эксперты по Instagram и Tiktok. Бен-Гвир сделал карьеру на страхах граждан. Страхи оправданы, но в каком мире это решение?



В каком мире решением проблемы насилия в израильском обществе является осужденный преступник, который всю свою карьеру делал селфи, чей единственный опыт работы в полиции заключается в том, что его арестовывали бесчисленное количество раз?



Возможно, правительству лучше было бы назначить настоящего министра внутренней безопасности, чтобы Бен-Гвир мог заняться тем единственным, что у него хорошо получается: фотографиями и интервью, и тогда нам не придется спрашивать - где Бен-Гвир?”