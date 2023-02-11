



“Газпром” создает свою “частную армию”: чем это опасно

Министерство обороны Украины впресс-релизе предупредило, что российский гигант “Газпром” создает собственную частную военную компанию, сопоставимую с наемнической организацией Wagner Group. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, вместо “военной организации” разрешает создание “частной охранной организации” в соответствии с законом, разрешающим энергетическим компаниям создавать такие группы для обеспечения безопасности своих объектов.



У экспертов есть разные версии, зачем “Газпрому” частная охранная организация.



Эмили Холланд, доцент Российского института морских исследований при Военно-морском колледже США, отмечает, что “Газпром нефть” заинтересован в природных ресурсах в Арктике.



“Арктика быстро развивается с точки зрения энергетической инфраструктуры и бурения, а также военных объектов, в которых участвует ряд государств… включая Китай”, – говорит она.



Другие эксперты считают, что "Газпром" может создать частную армию для укрепления военной мощи России.



“Цели “Газпрома” – это не только газовый бизнес, но и, давайте будем честными, сохранение и поддержка режима Владимира Путина”, — говорит доктор Агния Григас, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета. “Я думаю, что Путин ясно дал понять, что это война за выживание его режима, и что он не желает отступать”.



“Война в Украине заставила российское правительство искать новые способы вербовки большего количества солдат, и оно может захотеть использовать рабочую силу нефтяников и газовиков”, – говорит Маргарита Бальмаседа, профессор Университета Сетон Холл. “Речь идет о битве за власть, за льготы или услуги, которые Путин может дать. И это битва за то, что будет дальше”, – считает Бальмаседа и добавляет, что “об этой организации было объявлено сейчас, потому что России нужно переломить ход войны”.



Эксперты опасаются, что защита инфраструктуры "Газпрома" может дать России предлог для военного вмешательства в близлежащие страны, например те, которые имеют большие долги перед компанией как Кыргызстан и Беларусь.Частные силы безопасности могут активизироваться и в других частях мира, где у компании есть активы. Наиболее вероятным местом является Ирак, где во время недавнего визита российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что важно защитить российские активы.



“Любая страна, которая ценит свою независимость и безопасность, должна быть очень обеспокоена наличием активов “Газпрома” в своей стране”, – предупреждают эксперты.