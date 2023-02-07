



Газпром создает частную военную компанию – украинская разведка

Российский энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию, сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства России Михаилом Мишустиным. Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "Частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%.



"При создании "организации" правительство РФ ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь созданной "организации "не может быть меньше 50%", - отметили в ГУР.



По мнению украинской разведки, таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

