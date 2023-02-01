



Газета Гаарец призывает спасти Ави Хими



Газета "Гаарец", чей лозунг - "газета для думающих людей" начала кампанию в защиту бывшего главы Ассоциации адвокатов Израиля Ави Хими, поскольку он выступил против реформы системы правосудия министра юстиции Ярива Левина. Хими выступал против реформ, а в решающий момент он даже был главным оратором на одной из демонстраций в Тель-Авиве.



В колонке , написанной Анат Кам, журналисткой "Гаарец", которая ранее была осуждена за шпионаж и слив секретных военных документов газете, в которой она сейчас работает, она призывает не атаковать Ави Хими - несмотря на подозрения в сексуальных домогательствах.



Кам указывает на призывы лидеров левого лагеря, таких как Мейрав Михаэли и Наама Лазими, которые атаковали адвоката Хими, и пишет в ответ: "Лагерь протеста не должен реагировать на призывы отречься от Хими. У нас нет привилегии проводить чистки во время войны, а мы находимся в состоянии войны", - говорится в колонке мнений.



Далее Кам пишет: "Инцидент, приписываемый Хими, который он на самом деле не отрицал, находится на очень низком уровне сексуальных правонарушений, насколько это вообще можно определить как преступление", - пишет Кам словами, очень нехарактерными для левой газеты, которая и по сей день ведет неустанную войну против сексуального насилия и сексуальных преступников. "Даже если, в худшем случае, Хими не дал свою рекомендацию, кроме как при условии, что адвокат будет смотреть, как он собой занимается- что может дисквалифицировать его с должности председателя коллегии адвокатов, а возможно, и с других общественных должностей - сейчас не время отказываться от значительного вклада, который он внес и еще может внести в протест", - пишет Кам.



Касаясь правовой реформы и борьбы левых против нее, Кам пишет: "Сейчас нам предстоит победить еще большее зло, и нам нужно, чтобы Хими был с нами, даже если до присоединения к борьбе он поступал неправильно".