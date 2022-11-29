



Гауляйтера Херсонской области вернули в Калинград

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев возвращается на предыдущее место работы в Калининградскую область (первый вице-премьер региона). Решение о «завершении командировки» Елисеева приняли главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов, сообщает администрация Херсонской области.



Новым председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко, бывший мэр Краснодара, который возглавлял совет министров Харьковской области, когда ее контролировали российские войска.



Елисеев — первый заместитель председателя правительства Калининградской области и руководитель аппарата правительства. В Херсонской областной администрации уточнили, что в сентябре 2022 года он «вместе с командой областного правительства отвечал за подготовку и проведение референдума по вхождению Херсонской области в состав России»

