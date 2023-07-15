



Гарантии и больше помощи: о чем договорились Зеленский и Президент Южной Кореи

Президенты Украины и Южной Кореи Владимир Зеленский и Юн Сок Йоль выступили на совместной пресс-конференции после переговоров, состоявшихся днем, 15 июля.



"Президент Республики Корея был сегодня в Буче и Ирпене и собственными глазами видел последствия российской оккупации. Но ведь Буча и Ирпень – лишь два из тысяч украинских городов, подвергшихся ударам российского террора. Масштаб приносимых Россией страданий и разрушений – колоссальный", - подчеркнул Зеленский.



По словам украинского лидера, в связи с этим масштаб глобального сотрудничества должен быть таким же колоссальным, чтобы вернуть безопасность и гарантировать стабильный мир.



"Несколько миллионов наших людей сейчас – на оккупированной территории или насильно депортированы в Россию. Взрослые и дети. Для нас очень важно вернуть их всех домой в Украину. Снова объединить семьи, разделенные войной. Разделение – это одно из самых страшных, что несет война. Мы должны снова дать возможность всем украинским детям жить в безопасности, без войны, издевательств и насилия", - добавил Зеленский.



Он выразил благодарность Южной Корее за поддержку усилий, которые прикладываются ради мира и безопасности украинцев, и за новые инициативы финансовой, технической и гуманитарной поддержки страны.



Он также пригласил Южную Корею присоединиться к согласованной с лидерами G7 декларации о поддержке Украины. Оба лидера в ходе пресс-конференции отметили, что Сеул оказывает стране гуманитарную помощь, в том числе в разминировании, экономической и международной поддержке.



"В сфере реабилитации мы нуждаемся в новой масштабной реабилитационной отрасли. Пригласил Республику Корея проявить свое лидерство в создании в Украине реабилитационных центров. Конечно, мы обсудили экономическое сотрудничество. Это и энергетика, и транспорт, и железная дорога, и создание производств в Украине", - отметил Зеленский.



Юн Сок Йоль подтвердил, что Южная Корея поддерживает "Формулу Мира" и намерена присоединиться к программе восстановления Украины после войны. Республика намерена увеличить гуманитарную и военную помощь, в рамках которой выделит 150 млн долларов.



"В прошлом году мы предоставляли бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше", — сказал Юн Сок Йоль.