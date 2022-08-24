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Ганцу приказали удалить фотографии с солдатами
24.08.2022 19:56 Ольга Белозерова

Ганцу приказали удалить фотографии с солдатами

Центральная избирательная комиссия приказала министру обороны Израиля Бени Ганцу удалить фотографии, на которых он изображен с солдатами во время недавней эскалации в Газе.

Как сообщает Times of Israel, в ЦИК заявили, что фотография нарушает правила предвыборной агитации. 

Это решение было принято в ответ на петицию партии "Ликуд", которая обвинила Ганца и премьер-министра Яира Лапида в незаконной агитации путем публикации своих фотографий с солдатами.

Центральная избирательная комиссия приказала Ганцу удалить фото из соцсетей, а его партии - выплатить штраф в размере 10 000 шекелей в качестве судебных издержек.

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