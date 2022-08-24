



Ганцу приказали удалить фотографии с солдатами

Центральная избирательная комиссия приказала министру обороны Израиля Бени Ганцу удалить фотографии, на которых он изображен с солдатами во время недавней эскалации в Газе.



Как сообщает Times of Israel, в ЦИК заявили, что фотография нарушает правила предвыборной агитации.



Это решение было принято в ответ на петицию партии "Ликуд", которая обвинила Ганца и премьер-министра Яира Лапида в незаконной агитации путем публикации своих фотографий с солдатами.



Центральная избирательная комиссия приказала Ганцу удалить фото из соцсетей, а его партии - выплатить штраф в размере 10 000 шекелей в качестве судебных издержек.