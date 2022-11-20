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"Ганцу, Либерману и Беннету отдали минобороны с меньшим количество мандатов"
20.11.2022 10:12 Аркадий Бочаровский

"Ганцу, Либерману и Беннету отдали минобороны с меньшим количество мандатов"


Религиозные сионисты распространили свой комментарий на сообщения в прессе о том, что Биньямин Нетаниягу не готов назначить Бецалеля Смотрича министром обороны, поскольку назначение на эту должность якобы не оправдывает полученное им количество мандатов в Кнессете.

В заявлении говорится: "Очень странно, что Нетаниягу в свое время согласился отдать Ганцу, Либерману и Беннету министерство обороны с гораздо меньшим количеством мандатов и при том, что они вели левую политику, но наложил вето на Смотрича, который возглавляет список, получивший 14 мандатов и более полумиллиона голосов избирателей , которые требуют настоящей правой политики в сфере безопасности".

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