



"Ганцу, Либерману и Беннету отдали минобороны с меньшим количество мандатов"



Религиозные сионисты распространили свой комментарий на сообщения в прессе о том, что Биньямин Нетаниягу не готов назначить Бецалеля Смотрича министром обороны, поскольку назначение на эту должность якобы не оправдывает полученное им количество мандатов в Кнессете.



В заявлении говорится: "Очень странно, что Нетаниягу в свое время согласился отдать Ганцу, Либерману и Беннету министерство обороны с гораздо меньшим количеством мандатов и при том, что они вели левую политику, но наложил вето на Смотрича, который возглавляет список, получивший 14 мандатов и более полумиллиона голосов избирателей , которые требуют настоящей правой политики в сфере безопасности".