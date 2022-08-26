Ганц заявил о важности сотрудничества Израиля и США
Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль и США будут "продолжать расширять сотрудничество перед лицом агрессии Ирана" во время своего визита в штаб-квартиру Центрального командования США на базе ВВС МакДилл в Тампе, штат Флорида.
Ганц и глава Центрального командования США, генерал Майкл Курилла, обсудили расширение совместных учений и сотрудничества на суше, на море и в воздухе, а также в области кибербезопасности и разведки, говорится в заявлении министерства обороны.
"Я хотел бы поблагодарить генерала Куриллу за приглашение", - сказал Ганц.
"Сотрудничество Израиля с CENTCOM и странами региона оказывает влияние на нашу способность поддерживать безопасность, стабильность и мир на Ближнем Востоке, особенно в условиях противостояния с Ираном и его сторонниками", - добавил он.
במסגרת ביקורי בסנטקום אתמול, סיירתי גם בחמ״ל המרכזי, אשר מרכז את הפעולות המבצעיות בעולם, ובטייסת המתדלקים. אני מבקש להודות לגנרל קורילה על האירוח. שיתוף הפעולה עם סנטקום הוא גיים צ'יינג'ר ביכולת לשמור על הביטחון, היציבות והשלום במזרח התיכון. pic.twitter.com/NDrNaXFjWH— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 26, 2022