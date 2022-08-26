



Ганц заявил о важности сотрудничества Израиля и США

Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль и США будут "продолжать расширять сотрудничество перед лицом агрессии Ирана" во время своего визита в штаб-квартиру Центрального командования США на базе ВВС МакДилл в Тампе, штат Флорида.



Ганц и глава Центрального командования США, генерал Майкл Курилла, обсудили расширение совместных учений и сотрудничества на суше, на море и в воздухе, а также в области кибербезопасности и разведки, говорится в заявлении министерства обороны.



"Я хотел бы поблагодарить генерала Куриллу за приглашение", - сказал Ганц.



"Сотрудничество Израиля с CENTCOM и странами региона оказывает влияние на нашу способность поддерживать безопасность, стабильность и мир на Ближнем Востоке, особенно в условиях противостояния с Ираном и его сторонниками", - добавил он.

