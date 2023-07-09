



Ганц: заседание министров стало кульминацией по нагнетанию страха против полиции

Депутат Кнессета Бенни Ганц, лидер оппозиционной партии “а-Маханэ а-Мамлахти”, говорит, что сегодняшнее заседание кабинета министров стало “кульминацией кампании по нагнетанию страха против сотрудников правоохранительных органов”.



Обращаясь к членам партии, он добавляет, что “шоу ужасов Нетаниягу и Бен-Гвира вызывает обеспокоенность тем, что правительство не добивается равного правоприменения, а скорее запугивает” против протестующих против реформы.



“Созыв кабинетом министров заседания по правоприменению в случае протеста [движения] против него [правительства] является беспрецедентным актом публичной коррупции”, — говорит Ганц, сообщает Ynet.



“Как только привратники и судьи будут назначаться политиками, как только судебный надзор будет ограничен, у правительства появится возможность действовать без каких-либо ограничений”, - отмечает Ганц.

