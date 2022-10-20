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Ганц: я не сяду в одно правительство с Нетаниягу
20.10.2022 20:38 Алина Груднева

Ганц: я не сяду в одно правительство с Нетаниягу

Председатель А-Махане а-Мамлахти Бени Ганц подтвердили, что не намерен садиться в одно правительство с Биньямином Нетаниягу.

 
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 20 августа.
 
"Я не сяду за Нетаниягу ни при каком сценарии и не буду вести с ним переговоры. Я ожидаю от Лапида и остальных глав коалиции обязательств, что они будут вести себя так же и не будут вести прямые или непрямые переговоры через друзей и бизнесменов с Нетаниягу", — сказал Ганц.

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