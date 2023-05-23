



Ганц: Я не буду рисковать израильской демократией из-за политических расчетов

Лидер “А-Махане а-мамлахти” Бенни Ганц вчера прокомментировал сохраняющуюся напряженность между коалицией и оппозицией по поводу судебной реформы. Выступая в Университете Райхмана, Ганц сказал: “Политические расчеты, какими бы важными они ни были, не будут играть никакой роли в этом судьбоносном решении. Я не стану подвергать израильскую демократию риску из политических расчетов”.



“Наряду с тем, что я считаю необходимым сменить это плохое правительство, мы будем продолжать протягивать руку в вопросе соглашений о демократии. Если мы сможем пожать руку другой стороне, мы сделаем это, не моргнув”, – добавил он.



По поводу государственного бюджета, Ганц сказал: “Как отражено в государственном бюджете, нынешнее правительство действует на основе сиюминутных политических, а не национальных приоритетов, которые учитывают будущее. Оно пытается изменить израильскую ДНК и путь, по которому мы пошли с тех пор, как создали Израиль”.



“Я вам вот что скажу: единственный настоящий кризис в бюджете – это тот, который будет создан в нашей экономике, а не между “Агудат Исраэл”ь или “Оцма Йегудит” и Министерством финансов”, – заключил он.