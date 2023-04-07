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Ганц выступит с заявлением для СМИ в 12:45
07.04.2023 12:38 Евгения Маркова

Ганц выступит с заявлением для СМИ в 12:45

Бывший министр обороны и лидер партии "Маханэ Мамлахти" Бени Ганц перенес свой отпуск, и приедет в пострадавшие от обстрелов регионы с целью поддержать жителей.

В начале тура Ганц встретится с Моше Давидовичем, главой Регионального совета Мета Ашер и председателем Форума по урегулированию на линии конфликта Шломи Габи Нааман.

По окончании встречи Ганц сделает заявление для СМИ. Позже Ганц встретится с главой местного совета Матулы Давидом Азулаем и отправится в туристические районы.

Брифинг Ганца для прессы запланирован на 12:45 и состоится в мошаве Бецат.
 

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