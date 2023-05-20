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Ганц выступит на демонстрации против правовой реформы
20.05.2023 18:33 Алина Груднева

Ганц выступит на демонстрации против правовой реформы

Сегодня вечером, 20 мая, председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступит на демонстрации против правовой реформы.

По данным Walla, его выступление запланировано на центральной площади в Петах-Тикве.

Ранее организаторы акций протеста призвали Ганца и лидеров оппозиции выйти из переговоров по правовой реформе, которые проходят в резиденции президента, отметив, что диалог зашел в тупик.

Между тем, по всему Израилю стартовали демонстрации, которые длятся уже 20-ю неделю подряд. Одной из тем сегодняшний мероприятий - план государственного бюджета.
 

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