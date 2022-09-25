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Ганц выступил против идеи о создании двух государств
25.09.2022 17:38 Александр Юзовский

Ганц выступил против идеи о создании двух государств

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время общения с журналистами прокомментировал слова премьер-министра Яира Лапида на Генассамблее ООН о создании двух государств.

"Мы не хотим контролировать палестинцев, но мы также не хотим рисковать безопасностью", — сказал Ганц.

Он также выступил против идеи двунационального государства.

"Мы полностью против идеи двунационального государства. Это будет угрожать государству Израиль. Неужели вы хотите, чтобы то, что происходит в Газе, произошло с центром страны? Это совершенно безответственно",  - заявил министр обороны.

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