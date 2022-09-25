



Ганц выступил против идеи о создании двух государств

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время общения с журналистами прокомментировал слова премьер-министра Яира Лапида на Генассамблее ООН о создании двух государств.



"Мы не хотим контролировать палестинцев, но мы также не хотим рисковать безопасностью", — сказал Ганц.



Он также выступил против идеи двунационального государства.



"Мы полностью против идеи двунационального государства. Это будет угрожать государству Израиль. Неужели вы хотите, чтобы то, что происходит в Газе, произошло с центром страны? Это совершенно безответственно", - заявил министр обороны.