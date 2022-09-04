



Ганц выбрал нового командующего ЦАХАЛа

Министр обороны Израиля Бени Ганц выбрал нового начальника ЦАХАЛа. Им стал генерал-майор Херци Халеви.



"Он является наиболее подходящим офицером с точки зрения богатого оперативного опыта, который он имеет в различных оперативных областях, а также с точки зрения его командных способностей и его подхода к различным военным вопросам, которые он демонстрировал на протяжении всех лет службы", - сказал Ганц.



54-летний Халеви возглавлял Южное командование во время нескольких боев между Израилем и террористами в Газе в 2018 и 2019 годах, а до этого был начальником Управления военной разведки.