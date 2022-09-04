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Ганц выбрал нового командующего ЦАХАЛа
04.09.2022 15:40 Александр Юзовский

Ганц выбрал нового командующего ЦАХАЛа

Министр обороны Израиля Бени Ганц выбрал нового начальника ЦАХАЛа. Им стал генерал-майор Херци Халеви.

"Он является наиболее подходящим офицером с точки зрения богатого оперативного опыта, который он имеет в различных оперативных областях, а также с точки зрения его командных способностей и его подхода к различным военным вопросам, которые он демонстрировал на протяжении всех лет службы", - сказал Ганц.

54-летний Халеви возглавлял Южное командование во время нескольких боев между Израилем и террористами в Газе в 2018 и 2019 годах, а до этого был начальником Управления военной разведки.

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