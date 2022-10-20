Новости » Политика
Ганц встретится в турецким коллегой
20.10.2022 17:15 Алина Груднева

Ганц встретится в турецким коллегой

Министр обороны Бени Ганц на следующей неделе должен посетить Турцию с официальным визитом.

 
По данным оборонного ведомства, он встретится со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Ганц отправится в среду. 
 
Более подробная информация о расписании министра будет опубликована позднее.
 
Запланированная поездка состоялась через два месяца после того, как Дрор Шалом, возглавляющий военно-политическое бюро министерства, встретился с представителями турецкого министерства обороны, чтобы обновить отношения в сфере безопасности между странами. 
 
Были согласованы вопросы, которые будут обсуждаться между Ганцем и Акаром.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы