



Ганц встретится в турецким коллегой

Министр обороны Бени Ганц на следующей неделе должен посетить Турцию с официальным визитом.

По данным оборонного ведомства, он встретится со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Ганц отправится в среду.

Более подробная информация о расписании министра будет опубликована позднее.

Запланированная поездка состоялась через два месяца после того, как Дрор Шалом, возглавляющий военно-политическое бюро министерства, встретился с представителями турецкого министерства обороны, чтобы обновить отношения в сфере безопасности между странами.

Были согласованы вопросы, которые будут обсуждаться между Ганцем и Акаром.