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Ганц встретился с послом Египта
15.12.2022 21:22 Ольга Белозерова

Ганц встретился с послом Египта

Уходящий министр обороны Бени Ганц встретился сегодня с послом Египта в Израиле Халедом Азми.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Мы обсудили глубокую связь между Израилем и Египтом, а также различные вопросы, которые мы продвигали для стабильности в регионе за последние два с половиной года. Египет является важным партнером и другом Израиля, и я надеюсь, что наши отношения мира и безопасности будут продолжать укрепляться и расширяться", - заявил Ганц по итогам встречи. 

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