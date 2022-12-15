



Ганц встретился с послом Египта

Уходящий министр обороны Бени Ганц встретился сегодня с послом Египта в Израиле Халедом Азми.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мы обсудили глубокую связь между Израилем и Египтом, а также различные вопросы, которые мы продвигали для стабильности в регионе за последние два с половиной года. Египет является важным партнером и другом Израиля, и я надеюсь, что наши отношения мира и безопасности будут продолжать укрепляться и расширяться", - заявил Ганц по итогам встречи.