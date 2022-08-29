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Ганц встретился с официальными лицами Японии
29.08.2022 16:12 Алина Груднева

Ганц встретился с официальными лицами Японии

Министр обороны Бени Ганц провел переговоры с японскими официальными лицами после прибытия в Токио.

 
Об этом сообщает пресс-служба минобороны.
 
Он встречается сегодня с главным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и советником по нацбезопасности Акиба Такео. Также он проведет переговоры с послом США в Японии Рамом Эммануэлем.
 
Завтра он должен встретиться со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой и министром иностранных дел страны.
 
Визит Ганца приурочен к 70-летию дипломатических отношений между Иерусалимом и Токио.

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