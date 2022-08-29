



Ганц встретился с официальными лицами Японии

Министр обороны Бени Ганц провел переговоры с японскими официальными лицами после прибытия в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны.

Он встречается сегодня с главным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и советником по нацбезопасности Акиба Такео. Также он проведет переговоры с послом США в Японии Рамом Эммануэлем.

Завтра он должен встретиться со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой и министром иностранных дел страны.

Визит Ганца приурочен к 70-летию дипломатических отношений между Иерусалимом и Токио.