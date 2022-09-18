



Ганц встретился с главой МИД ОАЭ: о чем говорили

Министр обороны Бени Ганц встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Переговоры состоялись в воскресенье, 18 сентября, в рамках второй годовщины подписания Соглашений Авраама.

Стороны обсудили развитие отношений в политической сфере, в областях безопасности и экономике. Также они говорили о необходимости сохранения стабильности в регионе и укрепления Палестинской автономии.

Ганц попросил передать президенту ОАЭ признательность за его руководство позитивными процессами по укреплению и расширению отношений между двумя странами.