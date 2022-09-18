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Ганц встретился с главой МИД ОАЭ: о чем говорили
18.09.2022 19:50 Алина Груднева

Ганц встретился с главой МИД ОАЭ: о чем говорили

Министр обороны Бени Ганц встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

 
Переговоры состоялись в воскресенье, 18 сентября, в рамках второй годовщины подписания Соглашений Авраама.
 
Стороны обсудили развитие отношений в политической сфере, в областях безопасности и экономике. Также они говорили о необходимости сохранения стабильности в регионе и укрепления Палестинской автономии. 
 
Ганц попросил передать президенту ОАЭ признательность за его руководство позитивными процессами по укреплению и расширению отношений между двумя странами.

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