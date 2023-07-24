



Ганц: Все утвержденное сегодня будет отменено и вычеркнуто из книги законов

В заявлении для СМИ Бени Ганца говорится, что экстремисты победили, а Государство Израиль проиграло сегодняшнее голосование.



“Большинство в Кнессете, которое хочет соглашений, было побеждено крайними депутатами, решившими изменить нашу идентичность, которые хотят увести нас в бездну ненависти, разделить нас и настроить друг против друга”, - сказал он.



“Те, кто думает, что они выиграли сегодня, скоро обнаружат, что это была серьезная ошибка для всех нас“, — отметил он.



Ганц возлагает вину на Нетаниягу, который “предпочел политические потребности Бен-Гвира и прихоти Левина израильской дипломатии, его безопасности, израильскому обществу и демократии”.



“Любой, кто видел, как министр обороны умолял министра юстиции, понимает, насколько сильно Израилю сейчас нужен ответственный взрослый”, - сказал Ганц.



Он поклялся бороться со всеми дальнейшими попытками нанести ущерб демократии и отметил, что публичные протесты — “наша надежда“.



Ганц призвал как сторонников, так и противников реформы не поддаваться ненависти и “не разочаровываться в нас как в едином народе”.



Он также призвал резервистов продолжать службу в армии и подчеркнул: “Все, что здесь утверждено, рано или поздно будет отменено и вычеркнуто из книги законов“.



