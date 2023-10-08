



Ганц войдет в чрезвычайное правительство, если будет иметь “​​реальную власть”

Лидер "Махане-Мамлахти" Бени Ганц заявил, что готов присоединиться к правительству, при условии, что его партия получит реальное влияние в ведении войны против ХАМАСа.



Ганц заявил в своем обращении, транслировавшемся сегодня вечером, что вчера он сообщил премьер-министру, что готов присоединиться к правительству “с намерением создать военный кабинет, который будет руководить боевыми действиями против Газы и других фронтов”.



“В это время, когда лучшие из наших сыновей и дочерей уходят в резерв, когда мы оплакиваем сотни погибших, когда мы все молимся за благополучие тысяч раненых, похищенных и пропавших без вести, мы должны взять на себя ответственность и стать лидерами”, – отметил он. “Если нам будет предоставлена ​​реальная возможность влиять и участвовать в управлении войной, мы будем там до конца”.