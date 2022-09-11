



Ганц вновь собирается в США

Министр обороны Израиля Бени Ганц сегодня, 11 сентября, вновь отправится в США. Предполагается, что одной из главных тем поездки будет Иран.



Еще во время своего прошлого визита израильский министр заявил на брифинге для директоров ведущих аналитических центров в Вашингтоне, что “Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, многие из которых необратимы. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу во время период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году”.



“Иран предоставляет более миллиарда долларов своим ставленникам в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене и Газе. “Хизбалла”, которая наносит ущерб Ливану и угрожает Израилю, получает более полумиллиарда долларов в год. Иран также предоставляет более 100 миллионов долларов в год ХАМАСу и “Исламскому джихаду” в Газе. Таким образом, независимо от любых будущих сценариев, необходимо принять меры против иранских марионеток, которые угрожают всему ближневосточному региону”, - подчеркнул Ганц.