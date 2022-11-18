



Ганц: "Важно остановить распространение иранского влияния"

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц совершил официальный визит в Грецию, где встретился со своим коллегой, министром национальной обороны Греции Никосом Панайотопулосом.



После Ганц выступил с заявлением, сообщает Jerusalem Post.



"Мир меняется. Последствия войны в Украине просачиваются сквозь национальные границы. Политика экстремизма и терроризма влияет на страны по всему миру. Иранская агрессия по-прежнему представляет большую угрозу для региона и всего мира. Мы видим это в участии Ирана в войне в Украине. Мы видим это в развитии ядерной программы Ирана. Также мы видим это в поддержке Ираном прокси-террористов в Сирии, Ливане, Газе, Иудее и Самарии. И только на этой неделе иранский БПЛА был запущен по гражданскому судну. Крайне важно остановить распространение иранского влияния и амбиций. Это то, чего Израиль стремится достичь посредством некоторых наших действий под эгидой CENTCOM, и мы будем продолжать действовать против любых попыток создания террористических баз на наших границах", - заявил Бени Ганц.