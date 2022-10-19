



Ганц: "У Смотрича нет навыков, чтобы стать министром обороны"

Действующий министр обороны Бени Ганц считает, что у лидера блока "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича нет "необходимых способностей", чтобы стать следующим министром обороны Израиля.



Разница между возможностями Смотрича и Ганца стать следующим министром обороны равносильна "разнице между Востоком и Западом", заявил Ганц. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я считаю, что навыки, которыми обладают я и мои коллеги из "А-Махане А-Мамлахти" в области обеспечения национальной безопасности Израиля так же далеки от тех, о ком вы упомянули (Смотрича - прим. ред.), как Восток от Запада", - заявил Ганц.



Министр обороны добавил: "Я считаю, что министр обороны должен быть экспертом в области безопасности и разбираться в них и иметь дело с ними, человек, которого вы упомянули, не имеет необходимых способностей в этом вопросе. Я уважаю комментарий каждого человека и понимаю кампанию, но это не имеет значения".



Бецалель Смотрич уже ответил на заявление Ганца: "Бени Ганц - левый, слабый и несостоятельный министр обороны. У граждан нет безопасности, государство утратило сдерживание и сдалось "Хизбалле", а Ганц занят строительством палестинского государства вместо того, чтобы остановить террор, который распространяется по всей стране. Через две недели мы сотрём его снисходительный смех и насмешки, сформируем правое правительство и с божьей помощью вернем гражданам Израиля безопасность и здравомыслие".