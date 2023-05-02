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Ганц: террористические организации в Газе заплатят цену
02.05.2023 17:11 Алина Груднева

Ганц: террористические организации в Газе заплатят цену

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц пригрозил террористическим организациям, взявшим на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля.

"Террористические организации в Газе заплатят цену за обстрел юга
Израиля", - сказал он.

По словам Ганца, любые действия правительства, направленные на обеспечение безопасности израильтян против террора, будут поддержаны.

"Вместе со всем народом Израиля молюсь о выздоровлении раненых", - резюмировал Ганц.

По последним данным, в результате ракетного удара пострадали три человека. Ответственность на себя взяли ХАМАС и палестинский "Исламски джихад".
 

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