



Ганц: террористические организации в Газе заплатят цену

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц пригрозил террористическим организациям, взявшим на себя ответственность за ракетный обстрел юга Израиля.



"Террористические организации в Газе заплатят цену за обстрел юга

Израиля", - сказал он.



По словам Ганца, любые действия правительства, направленные на обеспечение безопасности израильтян против террора, будут поддержаны.



"Вместе со всем народом Израиля молюсь о выздоровлении раненых", - резюмировал Ганц.



По последним данным, в результате ракетного удара пострадали три человека. Ответственность на себя взяли ХАМАС и палестинский "Исламски джихад".

