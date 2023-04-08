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Ганц: террор не делает различий между нациями и народами
08.04.2023 19:58 Алина Груднева

Ганц: террор не делает различий между нациями и народами

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" выразил соболезнования семье итальянского туриста, погибшего вчера в теракте на набережной в Тель-Авиве.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Израиль снова столкнулся с волной безжалостного террора, который привел к гибели невинных людей. Праздник завершился трагедией. Эта трагедия еще раз подчеркивает необходимость недвусмысленного и единодушного осуждения террора, который не делает различий между нациями и народами", - сказал Ганц.

По словам депутата, необходимо осудить террор и яростно бороться с ним. Ганц пообещал, что Израиль продолжит это делать.
 

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