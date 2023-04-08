



Ганц: террор не делает различий между нациями и народами

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" выразил соболезнования семье итальянского туриста, погибшего вчера в теракте на набережной в Тель-Авиве.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"Израиль снова столкнулся с волной безжалостного террора, который привел к гибели невинных людей. Праздник завершился трагедией. Эта трагедия еще раз подчеркивает необходимость недвусмысленного и единодушного осуждения террора, который не делает различий между нациями и народами", - сказал Ганц.



По словам депутата, необходимо осудить террор и яростно бороться с ним. Ганц пообещал, что Израиль продолжит это делать.

