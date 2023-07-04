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Ганц: теракт - признак того, что нужно нанести более серьезный ущерб террористам
04.07.2023 15:56 Алина Груднева

Ганц: теракт - признак того, что нужно нанести более серьезный ущерб террористам

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал теракт в Тель-Авиве, в результате которого ранения получили восемь человек.

Соответствующее заявление он сделал днем, 4 июля.

"Сегодняшнее серьезное нападение как раз и является причиной того, что мы должны нанести более серьезный ущерб террористической инфраструктуре", - подчеркнул он.

Ганц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также он похвалил гражданского, ликвидировавшего террориста на месте, за проявление находчивости и за предотвращение "более масштабной катастрофы".

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