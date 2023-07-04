



Ганц: теракт - признак того, что нужно нанести более серьезный ущерб террористам

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал теракт в Тель-Авиве, в результате которого ранения получили восемь человек.



Соответствующее заявление он сделал днем, 4 июля.



"Сегодняшнее серьезное нападение как раз и является причиной того, что мы должны нанести более серьезный ущерб террористической инфраструктуре", - подчеркнул он.



Ганц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также он похвалил гражданского, ликвидировавшего террориста на месте, за проявление находчивости и за предотвращение "более масштабной катастрофы".