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Ганц: связь Ирана с РФ чревата серьезными последствиями для Ближнего Востока
09.11.2022 12:06 Алина Груднева

Ганц: связь Ирана с РФ чревата серьезными последствиями для Ближнего Востока

Тесное сотрудничество Ирана с Россией может иметь серьезные последствия для Ближнего Востока.

 
Такое мнение выразил 9 ноября министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая перед журналистами на пресс-конференции.
 
"Я ожидаю, что дерзость Ирана усилится благодаря его связям с Россией. Это будет иметь последствия для всего региона", - сказал он.
 
По словам Ганца, Израиль имеет возможность действовать внутри Ирана.
 
"Мы должны укреплять эту способность", - подчеркнул он.

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