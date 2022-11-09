



Ганц: связь Ирана с РФ чревата серьезными последствиями для Ближнего Востока

Тесное сотрудничество Ирана с Россией может иметь серьезные последствия для Ближнего Востока.

Такое мнение выразил 9 ноября министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая перед журналистами на пресс-конференции.

"Я ожидаю, что дерзость Ирана усилится благодаря его связям с Россией. Это будет иметь последствия для всего региона", - сказал он.

По словам Ганца, Израиль имеет возможность действовать внутри Ирана.

"Мы должны укреплять эту способность", - подчеркнул он.