



Ганц: США пообещали применить силу, чтобы помешать Тегерану получить бомбу.

В совместном телеинтервью пять бывших начальников штабов Армии обороны Израиля рассказали о своих многолетних усилиях по противодействию ядерным амбициям Тегерана, причем некоторые из них заявили, что, по их мнению, нарушение внутренней социальной сплоченности представляет большую угрозу Израилю, чем готовность Ирана создать ядерное оружие.



Эхуд Барак, Моше Яалон, Габи Ашкенази, Бенни Ганц и Гади Айзенкот, выступили на 12-м канале во время открытия библиотеки, посвященной наследию первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона.



В интервью, генералов спросили об их опасениях по поводу новой ядерной сделки, которую США и другие мировые державы, похоже, собираются подписать с Ираном.



Ганц, который в четверг, 25 августа, отправился в США, чтобы еще раз озвучить возражения Израиля против сделки, сказал, что Израиль справится, даже если соглашение, которое он назвал "дырявым", будет подписано.



"Я думаю, что народ Израиля будет процветать, и Государство Израиль останется здесь, и мы будем самой сильной страной в регионе. И даже если будет соглашение, это еще не конец истории, и мы будем знать, как получить "плюс" из чего угодно, если потребуется. Мы будем защищать себя и действовать в наших интересах, что бы ни случилось", — сказал Ганц.



На вопрос, верят ли они по-прежнему в лозунг о том, что Ирану никогда не будет позволено получить ядерное оружие, Ганц снова ответил, заявив, что США пообещали применить силу в качестве крайней меры, чтобы помешать Тегерану получить бомбу.

