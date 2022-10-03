Новости » Политика
Ганц совершил неанонсированный визит в Азербайджан
03.10.2022 19:22 Ольга Белозерова

Ганц совершил неанонсированный визит в Азербайджан

Министр обороны Бени Ганц завершает ранее не разглашаемый официальный визит в Азербайджан.

Об этом сообщили в его канцелярии, передает Times of Israel.

Ганц должен вернуться в Израиль сегодня вечером. 

Как отмечается, визит министра касался дипломатических вопросов и вопросов безопасности. Ганц встретился с президентом Ильхамом Алиевым, а также с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

По информации офиса министра обороны,  Ганц во время визита подчеркнул важность израильско-азербайджанских связей и "важность работы в направлении мира и стабильности в мире и в регионе". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы