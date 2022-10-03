



Ганц совершил неанонсированный визит в Азербайджан

Министр обороны Бени Ганц завершает ранее не разглашаемый официальный визит в Азербайджан.



Об этом сообщили в его канцелярии, передает Times of Israel.



Ганц должен вернуться в Израиль сегодня вечером.



Как отмечается, визит министра касался дипломатических вопросов и вопросов безопасности. Ганц встретился с президентом Ильхамом Алиевым, а также с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.



По информации офиса министра обороны, Ганц во время визита подчеркнул важность израильско-азербайджанских связей и "важность работы в направлении мира и стабильности в мире и в регионе".