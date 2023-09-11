Ганц сохраняет преимущество перед Нетаниягу – опрос
Телевизионный опрос, опубликованный в воскресенье, 10 сентября, показал, что оппозиция продолжает удерживать лидерство среди израильского электората и, по прогнозам, получит большинство в 63 мандата в Кнессете, если выборы состоятся сегодня.
Согласно опросу, блок "Махане-Мамлахти" продолжает лидировать с 29 мандатами, за ней следует "Ликуд" с 26 местами. Лидер оппозиции Яир Лапид занимает третье место с 18 мандатами. За ним следуют:
- ШАС – 10,
- “Религиозный сионизм” и “Оцма Йегудит” в общем списке – 9,
- "Яхадут-ха-Тора" – 7,
- НДИ – 6.
Поддержка премьер-министра Биньямин Нетаниягу опережает Яира Лапида с 39% против 28%, но в противостоянии с Бени Ганцем падает до 36%, в то время как лидера "Махане-Мамлахти" поддерживают 39% израильтян.
Опрос также показал, что гипотетическая партия, представляющая национальное протестное движение, получила бы 8 мест – по сравнению с 10 в предыдущем опросе.
Опрос был проведен исследовательской компанией Midgam совместно с iPanel посредством телефонных и онлайн-опросов. Было опрошено 505 респондентов, погрешность составила 4,4%.