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Ганц сохраняет преимущество перед Нетаниягу – опрос
11.09.2023 08:26 Наталья Богинская

Ганц сохраняет преимущество перед Нетаниягу – опрос

Телевизионный опрос, опубликованный в воскресенье, 10 сентября, показал, что оппозиция продолжает удерживать лидерство среди израильского электората и, по прогнозам, получит большинство в 63 мандата в Кнессете, если выборы состоятся сегодня.

Согласно опросу, блок "Махане-Мамлахти" продолжает лидировать с 29 мандатами, за ней следует "Ликуд" с 26 местами. Лидер оппозиции Яир Лапид занимает третье место с 18 мандатами. За ним следуют:

  • ШАС – 10, 
  • “Религиозный сионизм”  и “Оцма Йегудит” в общем списке – 9, 
  • "Яхадут-ха-Тора" – 7,
  • НДИ – 6. 
“Мерец, РААМ и “Хадаш-Тааль” получают по 5 мандатов каждая. “Авода” и “Балад” не могут преодолеть избирательный барьер. В результате нынешняя коалиция получила бы 52 мандата по сравнению с 64 местами в нынешнем Кнессете. Оппозиционные партии, составлявшие предыдущее правительство, получили бы 63 мандата.

Поддержка премьер-министра Биньямин Нетаниягу опережает Яира Лапида с 39% против 28%, но в противостоянии с Бени Ганцем падает до 36%, в то время как лидера "Махане-Мамлахти" поддерживают 39% израильтян.

Опрос также показал, что гипотетическая партия, представляющая национальное протестное движение, получила бы 8 мест – по сравнению с 10 в предыдущем опросе. 

Опрос был проведен исследовательской компанией Midgam совместно с  iPanel посредством телефонных и онлайн-опросов. Было опрошено 505 респондентов, погрешность составила 4,4%.
 

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