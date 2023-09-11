



Ганц согласится на компромисс по судебной реформы, который “сохранит демократию”

Ведущий оппозиционер Бенни Ганц заявил в понедельник, 11 августа, что он был бы готов принять компромиссное соглашение по пересмотру судебной системы, если бы оно “сохранило демократию”.



Однако Ганц повторил свой призыв к премьер-министру сначала доказать, что он имеет политическую поддержку со стороны своей жесткой коалиции, необходимую для достижения компромисса.



“Меня не интересуют мотивы Нетаниягу”, – сказал Ганц, выступая на конференции в университете Райхмана. “Если на столе окажется решение, которое сохранит демократию, я буду там”.



Нетаниягу, добавил он, должен будет “сначала доказать свои намерения и способность поддержать свои предложения”.

Ганц также призвал премьера публично взять на себя обязательство принять решение БАГАЦ по закону о “разумности” “несмотря ни на что”.