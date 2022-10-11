



Ганц: "Соглашение с Ливаном справедливое и позитивное для всех"

Министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Северное командование ЦАХАЛа и провел ситуационную оценку.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



"Я только что завершил оценку ситуации в Северном округе вместе с начальником Генерального штаба ЦАХАЛа и главой командования Северного округа. ЦАХАЛ и силы безопасности круглосуточно действуют на всех направлениях, чтобы защитить граждан и имущество Государства Израиль и обеспечить нормальную повседневную жизнь", - заявил Ганц после проведения оценки.



Также министр обороны высказался о соглашении о демаркации морских границ с Ливаном: "Я приветствую заявление президента Ливана о принятии соглашения. Государство Израиль заинтересовано в том, чтобы иметь стабильного и процветающего ливанского соседа. Обсуждаемое соглашение является справедливым и позитивным для обеих сторон. В течение последних нескольких месяцев оборонный истеблишмент поддерживал переговорный процесс с точки зрения безопасности. Мы были непоколебимы в обеспечении интересов безопасности Государства Израиль".



Ганц отметил, что соглашение продвигается, несмотря на угрозы со стороны "Хизбаллы".



"Мы будем продолжать защищать интересы нашей безопасности при любом сценарии и обеспечивать безопасность граждан Израиля. Мы будем следить за тем, чтобы соглашение также уважало экономические права Государства Израиль, и мы представим соглашение израильской общественности прозрачным и ясным образом в соответствии с законом", - подчеркнул министр.