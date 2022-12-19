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Ганц: слова Кахана об изменении положения о внуках - его личное мнение
19.12.2022 16:14 Алина Груднева

Ганц: слова Кахана об изменении положения о внуках - его личное мнение

Председатель А-Махане а-Мамлахти Бени Ганц поддерживает Закон о возвращении в его нынешнем виде.

 
"Я считаю, что нам нужно сохранить положение о внуках", — сказал Ганц.
 
Такое заявление он сделал спустя несколько дней после того, как Матан Кахана сказал, что поддержит изменение положения о внуках, чтобы сократить нееврейскую репатриацию.
 
По словам Ганца, заявления депутата не отражают позицию фракции, а скорее представляют собой личное мнение Кахана.

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