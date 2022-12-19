



Ганц: слова Кахана об изменении положения о внуках - его личное мнение

Председатель А-Махане а-Мамлахти Бени Ганц поддерживает Закон о возвращении в его нынешнем виде.

"Я считаю, что нам нужно сохранить положение о внуках", — сказал Ганц.

Такое заявление он сделал спустя несколько дней после того, как Матан Кахана сказал, что поддержит изменение положения о внуках, чтобы сократить нееврейскую репатриацию.

По словам Ганца, заявления депутата не отражают позицию фракции, а скорее представляют собой личное мнение Кахана.