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Ганц сказал, что будет, если не достигнут компромисса по реформе
06.05.2023 21:35 Алина Груднева

Ганц сказал, что будет, если не достигнут компромисса по реформе

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступил перед демонстрантами против правовой реформы на акции протеста в Нетании.

Он подчеркнул важность переговоров с членами коалиции, которые проходят в резиденции президента Ицхака Герцога.

"Наша цель в доме президента — не довольствоваться пустыми разговорами. Я хочу увидеть прогресс в направлении решения", - сказал Ганц.

По словам политика, если прогресса не будет, то оппозиция "проведет переоценку" своих решений.
 

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