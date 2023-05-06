



Ганц сказал, что будет, если не достигнут компромисса по реформе

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступил перед демонстрантами против правовой реформы на акции протеста в Нетании.



Он подчеркнул важность переговоров с членами коалиции, которые проходят в резиденции президента Ицхака Герцога.



"Наша цель в доме президента — не довольствоваться пустыми разговорами. Я хочу увидеть прогресс в направлении решения", - сказал Ганц.



По словам политика, если прогресса не будет, то оппозиция "проведет переоценку" своих решений.

