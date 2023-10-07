



Ганц: Сейчас нет коалиции и оппозиции. Есть только кулак, чтобы бить врага

Бени Ганц пообещал поддержать силы безопасности и заявил, что Израиль “полностью един”.



“Я хочу сказать ясно, так, чтобы это нашло отклик от Газы через Бейрут до Тегерана: весь народ Израиля един”, – сказал он. “Все граждане Израиля поддерживают силы безопасности, и у правительства есть поддержка, чтобы назначить высокую, болезненную и эффективную цену за то, чтобы подобное событие не повторилось”.



“Сейчас нет никакой коалиции и оппозиции, – добавил Ганц. “Только один кулак, который будет бить врага”.

