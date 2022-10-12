



Ганц: "Сделка с Ливаном служит глубочайшим интересам Израиля"

Министр обороны Израиля Бени Ганц высказался в поддержку соглашения о демаркации морской границы с Ливаном.



Как сообщает "Аруц Шева", министр назвал соглашение "важным и справедливым", и охарактеризовал его как служащее "глубочайшим интересам Государства Израиль".



"Соглашение гарантирует постоянную свободу действий в районе, прилегающем к побережью, и там, где это необходимо. Оно устанавливает новое "уравнение безопасности" в отношении моря и стратегических активов Государства Израиль и может уменьшить влияние Ирана на Ливан. Я хотел бы подчеркнуть, что мы не отказались ни от одного миллиметра, имеющего решающее значение для нашей безопасности", - заявил Бени Ганц.