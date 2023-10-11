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Ганц сделал жесткое послание "Хизбалле"
11.10.2023 23:06 Алина Груднева

Ганц сделал жесткое послание "Хизбалле"

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц выступил следом за премьер-министром и министром обороны относительно ситуации в Израиле.

По его словам, ЦАХАЛ уже продемонстрировал свою мощью в Газе. Ганц на фоне этого сделал послание "Хизбалле".

"Если понадобится, ее прочувствуют на себе и в Ливане", - подчеркнул Ганц.

Политик, который согласился на формирование чрезвычайного правительства единства, отметил, что сейчас в Израиле нет "ни левых, ни правых" перед лицом террора. Он пообещал, что, объединившись, государство сделает все, чтобы победить и вернуть захваченных ХАМАСом людей домой.

"Мы стоим плечом к плечу, мы все мобилизованы. Цель — полное уничтожение ХАМАСа", - подчеркнул Ганц.

Ранее Биньямин Нетаниягу сказал, что Израиль уничтожит ХАМАС так же, как мир это сделал с ИГИЛ. А Йоав Галант отметил, что террористическая организация будет стерта с лица земли.
 

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