



Ганц сделал жесткое послание "Хизбалле"

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц выступил следом за премьер-министром и министром обороны относительно ситуации в Израиле.



По его словам, ЦАХАЛ уже продемонстрировал свою мощью в Газе. Ганц на фоне этого сделал послание "Хизбалле".



"Если понадобится, ее прочувствуют на себе и в Ливане", - подчеркнул Ганц.



Политик, который согласился на формирование чрезвычайного правительства единства, отметил, что сейчас в Израиле нет "ни левых, ни правых" перед лицом террора. Он пообещал, что, объединившись, государство сделает все, чтобы победить и вернуть захваченных ХАМАСом людей домой.



"Мы стоим плечом к плечу, мы все мобилизованы. Цель — полное уничтожение ХАМАСа", - подчеркнул Ганц.



Ранее Биньямин Нетаниягу сказал, что Израиль уничтожит ХАМАС так же, как мир это сделал с ИГИЛ. А Йоав Галант отметил, что террористическая организация будет стерта с лица земли.

