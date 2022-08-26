



Ганц — Салливану: США нужен вариант удара по Ирану, даже если сделка состоится

Соединенным Штатам необходимо сохранить жизнеспособный военный вариант против ядерных объектов Ирана, даже если будет достигнута новая сделка с Исламской Республикой, заявил в пятницу министр обороны Бенни Ганц советнику США по национальной безопасности Джейку Салливану.



Во время встречи Ганц подчеркнул, что Израиль также сохранит за собой свободу действий, даже если будет достигнута договоренность. Представитель минобороны сообщил после встречи, что американцы положительно отреагировали на комментарии Ганца .



Чиновник сказал, что Ганц говорил с Салливаном о необходимости продолжения совместных американо-израильских действий против Ирана в рамках глобальных усилий по подрыву ядерных достижений Тегерана, даже в случае подписания ядерного соглашения.



"Ядерная сделка — это не мирный договор. Военная угроза имеет большой вес, что может помочь создать сдерживание даже в реальности, где соглашение достигнуто", - добавил представитель минобороны.



