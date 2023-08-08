



Ганц: решение Смотрича приостановить финансирование арабов - с привкусом расизма

Глава партии "a-Маханэ а-Мамлахти" Бени Ганц заявил, что решение министра финансов Бецалеля Смотрича удержать сотни миллионов шекелей от арабских регионов "имеет привкус расизма".



Этот шаг "наносит вред не только [муниципалитетам], но и всему израильскому обществу", — говорит он.



Ганц говорит, что арабское сообщество, которое с начала года стало свидетелем более 140 убийств, нуждается в инвестициях "не только в обеспечение правопорядка, но и во всех областях — образовании, инфраструктуре, социальном обеспечении и многом другом".

