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Ганц: решение Смотрича приостановить финансирование арабов - с привкусом расизма
08.08.2023 20:48 Ирина Демьянова

Ганц: решение Смотрича приостановить финансирование арабов - с привкусом расизма

Глава партии "a-Маханэ а-Мамлахти" Бени Ганц заявил, что решение министра финансов Бецалеля Смотрича удержать сотни миллионов шекелей от арабских регионов "имеет привкус расизма".

Этот шаг "наносит вред не только [муниципалитетам], но и всему израильскому обществу", — говорит он.

Ганц говорит, что арабское сообщество, которое с начала года стало свидетелем более 140 убийств, нуждается в инвестициях "не только в обеспечение правопорядка, но и во всех областях — образовании, инфраструктуре, социальном обеспечении и многом другом".
 

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