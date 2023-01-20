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Ганц провел встречу с советником по нацбезопасности США: детали
20.01.2023 11:06 Ольга Белозерова

Ганц провел встречу с советником по нацбезопасности США: детали

Лидер партии "А-Махане А-Мамлахти" и бывший министр обороны Израиля Бени Ганц встретился сегодня с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Иерусалиме.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Стороны обсудили необходимость углубления регионального сотрудничества, налаженного в последние годы между странами Соглашений Авраама, активизации операций против Ирана, а также поддержания стабильности на палестинской арене.

Ганц сказал Салливану, что не сомневается в том, что союз между Израилем и США, основанный на общих ценностях и интересах, будет оставаться якорем национальной безопасности Израиля и региона в целом.

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