



Ганц провел телефонный разговор с Ллойдом Остином после выборов

Министр обороны Бенни Ганц беседует со своим американским коллегой Ллойдом Остином в рамках первого публичного контакта между высокопоставленными израильскими и американскими официальными лицами после вчерашних выборов в Кнессет.



Они обсудили продолжающуюся контртеррористическую кампанию Израиля в Иудее и Самарии, а также "злонамеренную деятельность" Ирана в регионе и "недавнее предоставление БПЛА, используемых для атак в Украине", говорится в заявлении офиса Ганца.



"Министры согласились с необходимостью противодействия иранской агрессии", — говорится в заявлении.



Похоже, что Ганца сменят на посту министра обороны, а его партия "А-Махане а-Мамлахти" объявила, что перейдет в оппозицию после того, как блок лидера "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, похоже, получил большинство на выборах.

