



Ганц провел переговоры с членами коалиции: что известно

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц провел переговоры с членами коалиции.



По словам источников, он встретился с членами "Ликуда" и партий-харедим.



Среди тех, с кем он встретился, был министр обороны Йоав Галант. Уточняется, что переговоры не касались деталей правовой реформы. Их целью было предотвращение ущерба демократии и гражданской войны, а также на поддержание безопасности в стране.



Представитель офиса Ганц подчеркнул, что тот в очередной раз назвал главное условие для переговоров по правовой реформе - полное прекращение законодательного процесса.



"Члены Кнессета, с которыми встречался Ганц, услышали от него, что основное и правильное условие для переговоров означает остановить принятие законов, чтобы предотвратить ущерб демократии. Он попросил их сделать так, чтобы это условие было услышано в этот критический для народа Израиля час", - сказано в сообщении.